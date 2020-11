Polícia italiana entrega um rim para transplante urgente num Lamborghini a 230km/h | VÍDEO

"Para salvar uma vida não precisa de superpoderes; solidariedade, tecnologia e eficiência também ajudam", defende a polícia italiana, numa publicação na sua conta oficial de Twitter. E não são apenas palavras. As autoridades acompanharam as palavras de um vídeo, onde mostram que não é realmente necessário ser um super-herói para realizar grandes feitos.

Dois agentes realizaram um percurso de 500 quilómetros que demora, normalmente, seis horas a fazer, desde Roma até à cidade de Pádua, em duas horas, para entregar um rim para um transplante urgente, num Lamborghini Huracán, percorrendo a distância a uma média de 230 km/h, na passada sexta-feira.

O veículo que se pode ver no vídeo pertence à frota policial e é usado principalmente para transporte de órgãos, plasma ou vacinas.

Grazie alla nostra @Lamborghini Huracan abbiamo trasportato in tempo il rene di un donatore per il trapianto a una persona

“Per salvare una vita non servono superpoteri” anche solidarietà, tecnologia ed efficienza aiutano @CNTrapianti @MinisteroSalute #essercisempre#5novembre pic.twitter.com/teUxqbMgvW