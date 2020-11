Pacote específico de medidas de apoio ao setor da restauração irá ser anunciado, afirma Costa

O primeiro-ministro, António Costa, esteve, esta sexta-feira, na TVI, onde falou sobre a situação epidemiológica que o país enfrenta devido ao aparecimento do novo coronavírus, as consequencias no setor económico das decisões tomadas pelo Governo durante o segundo Estado de Emergencia, sobre a eleição do Chega nos Açores e ainda deu a sua opinião sobre as eleições norte-americanas.

Costa começou por afirmar que a situação pandémica que o país enfrenta é "bastante mais grave do que a que estávamos na primeira vaga" mas que ainda não se tornou "incontrolável" e falou sobre o esforço do Governo na capacidade de aumentar resposta da linha SNS 24, testagem e camas de internamentos e na necessidade de todos os cidadãos assumirem a sua responsabilidade perante o cenário atual provocado pelo novo vírus. "Aumentámos muito a capacidade. Temos 704 camas para cuidados intensivos em condições de funcionar. No princípio tínhamos o menor número de camas por 100 mil habitantes da UE. Já temos mais 50 camas e teremos mais 50 até março de 2021. Se vão ser suficientes? Se conseguirmos controlar esta pandemia agora, vamos conseguir viver sem dramas", aponta Costa, acrescentando que "ninguém esperava a segunda onda tão cedo" e afirma que toda a Europa "foi apanhada de surpresa".

Questionado sobre as decisões do Governo durante o Estado de Emergencia, que teve início esta segunda-feira, e que vão afetar a economia, como o encerramento de estabelecimentos comerciais nos próximos dois fins de semana depois das 13h00, Costa diz que é impossível "controlar a pandemia sem perturbar a economia". "Uma pessoa sozinha não pode contaminar ninguém. Duas pessoas já podem. Quatro ainda mais", justifica o primeiro-ministro, que diz que "68% dos contágios passaram-se em ambiente familiar" e que os grandes focos de contaminação ocorreram em eventos como casamentos e batizados.

O primeiro-ministro esclareceu ainda que irá ser anunciado um pacote específico de medidas de apoio ao setor da restauração para combater a crise provocada pelo aparecimento da covid-19 e pelas medidas impostas pelo Governo que irão afetar estes espaços, especialmente nos próximos dois fins de semana. . "O e-fatura permite-nos saber qual a receita de cada restaurante e que teoricamente vai perder. Há restaurantes que faturam mais ao fim de semana, outros até fecham mais ao fim de semana. Podemos estimar faturação e custos fixos para mitigar prejuízos", explicou Costa. O primeiro-ministro afirmou ainda que não se deve "repetir hoje a metodologia de março" visto o impacto do confinamento ter sido brutal no setor económico e no desemprego . "Ponto de equilíbrio é: saia, mas em segurança".

Sobre a vacinação, Costa mostra-se confiante: "Vai correr bem. Não podemos falhar" O primeiro-ministro diz que existe um plano sobre a distribuição das vacinas, "tendo em conta a população e todos os países terão de apresentar até ao final deste mês os seus critérios de vacinação e reiterou a sua confiança na ministra da Saúde, Marta Temido, afirmando que, até à data "o SNS não falhou em nada".

Miguel Sousa Tavares questionou ainda António Costa sobre como é que é "provar do seu próprio veneno" devido ao PS ter perdido a maioria absoluta nos Açores e ter sido criada "uma geringonça" à Direita, devido a um acordo entre o PSD e o Chega e o primeiro-ministro diz que o seu problema não foi o acordo, mas sim "a natureza do Chega". "Funcionamento do sistema parlamentar é assim. PSD deu um passo ao fazer acordo com um partido de extrema direita xenófoba. Depois andaram a dizer que tínhamos mentido", explica Costa, deixando uma garantia: "Nunca negociarei com o Chega. A xenofobia põe em causa algo essencial, que é a dignidade da pessoa humana", defendeu.

Questionado sobre a sua opinião acerca do resultado das eleições norte-americanas, o governante afirma estar satisfeito com a vitória de Joe Biden. "Tenho a esperança que a relação transatlântica possa retomar com Joe Biden. É uma boa notícia", disse.