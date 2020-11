Costa promete pacote específico de medidas de apoio ao setor da restauração

O primeiro-ministro falou sobre a pandemia e deixou várias promessas na entrevista à TVI, onde foi também desafiado a dizer como era "provar do seu próprio veneno" referindo-se à situação nos Açores. Costa respondeu com ataques ao Chega e uma indireta ao PSD

O primeiro-ministro, António Costa, esteve, esta segunda-feira, na TVI, onde falou sobre a situação epidemiológica que o país enfrenta devido ao aparecimento do novo coronavírus, as consequências das decisões tomadas pelo Governo no setor económico durante o segundo Estado de Emergência, sobre a eleição do Chega nos Açores e ainda deu a sua opinião sobre as eleições norte-americanas.

Costa começou por afirmar que a situação pandémica que o país enfrenta é "bastante mais grave" do que a da primeira vaga, mas sublinhou que ainda não se tornou "incontrolável". Falou também sobre o esforço do Governo na capacidade de aumentar a resposta da linha SNS 24, da testagem e da capacidades de camas de internamentos. O governante reiterou ainda a necessidade de todos os cidadãos assumirem a sua responsabilidade perante o cenário atual provocado pelo novo vírus.

"Aumentámos muito a capacidade. Temos 704 camas para cuidados intensivos em condições de funcionar. No princípio tínhamos o menor número de camas por 100 mil habitantes da UE. Já temos mais 50 camas e teremos mais 50 até março de 2021. Se vão ser suficientes? Se conseguirmos controlar esta pandemia agora, vamos conseguir viver sem dramas", adiantou Costa, acrescentando que "ninguém esperava a segunda onda tão cedo" e que toda a Europa "foi apanhada de surpresa".

Questionado sobre as novas medidas, que entraram hoje em vigor e que vão afetar a economia, o líder do Governo disse que é impossível "controlar a pandemia sem perturbar a economia". "Uma pessoa sozinha não pode contaminar ninguém. Duas pessoas já podem. Quatro ainda mais", justificou o primeiro-ministro, frisando que "68% dos contágios passaram-se em ambiente familiar" e que os grandes focos de contaminação ocorreram em eventos como casamentos e batizados.

O primeiro-ministro esclareceu ainda que irá ser anunciado um pacote específico de medidas de apoio ao setor da restauração para compensar as medidas impostas pelo Governo, que irão afetar estes espaços, especialmente nos próximos dois fins de semana. "O e-fatura permite-nos saber qual a receita de cada restaurante e o que teoricamente vai perder. Há restaurantes que faturam mais ao fim de semana, outros até fecham mais ao fim de semana. Podemos estimar faturação e custos fixos para mitigar prejuízos", explicou Costa. O primeiro-ministro afirmou ainda que não se deve "repetir hoje a metodologia de março" visto o impacto do confinamento ter sido brutal no setor económico e no desemprego. "Ponto de equilíbrio é: saia, mas em segurança".

Sobre a vacinação contra a covid-19, Costa mostrou-se confiante: "Vai correr bem. Não podemos falhar". O primeiro-ministro esclareceu que existe já um plano sobre a distribuição das vacinas, "tendo em conta a população" e que todos os países terão de apresentar até ao final deste mês os seus critérios. O chefe do Executivo aproveitou ainda a ocasião para reiterar a sua confiança na ministra da Saúde, Marta Temido, afirmando que, até à data "o SNS não falhou em nada".

Miguel Sousa Tavares, que conduziu a entrevista ao primeiro-ministro, não deixou passar a hipótese de lhe perguntar sobre como é que era "provar do seu próprio veneno", referindo-se ao facto de o PS ter perdido a maioria absoluta nos Açores e ter sido criada "uma geringonça" à Direita, graças a um acordo da coligações pós eleitoral PSD/CDS-PP/PPM e o Chega. Em resposta, António Costa disse que o problema, para si, não é o acordo, mas sim "a natureza do Chega". O "funcionamento do sistema parlamentar é assim. O PSD deu um passo ao fazer acordo com um partido de extrema-direita xenófoba. Depois andaram a dizer que tínhamos mentido", acusou Costa, deixando ainda uma garantia: "Nunca negociarei com o Chega. A xenofobia põe em causa algo essencial, que é a dignidade da pessoa humana", defendeu.

Questionado sobre a sua opinião acerca do resultado das eleições norte-americanas, o governante afirmou estar satisfeito com a vitória de Joe Biden. "Tenho a esperança que a relação transatlântica possa retomar com Joe Biden. É uma boa notícia", disse.