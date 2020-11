Primeira noite de recolhimento obrigatório em Lisboa marcada por tiroteio na Avenida da Liberdade

A primeira noite de recolher obrigatório em Lisboa, no âmbito do Estado de Emergência, ficou marcada por um tiroteio entre a Avenida da Liberdade e a Rua Barata Salgueiro.

Segundo fonte da PSP, citada pelo site Notícias ao Minuto, os disparos ocorreram a partir do interior de dois veículos distintos.

O alerta foi dado por voltas das 23h00. Quando as autoridades chegaram ao local já não conseguiram intercetar nenhum dos suspeitos. No entanto, foram encontrados invólucros de bala no local.

O trânsito esteve cortado durante várias horas, para a realização de diligências, e o caso encontra-se sob a alçada da Polícia Judiciária.

Não foram registadas vítimas do incidente.