Volume de negócios na indústria recua 1,8% em setembro

O Índice de Volume de Negócios na indústria apresentou, em setembro, uma diminuição homóloga nominal de 1,8%. Os dados foram divulgados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) que explica que “sem o agrupamento de energia, as vendas aumentaram 0,1%”, quando tinham representado uma diminuição de 4,2% em agosto.

Já os índices relativos ao mercado nacional e ao mercado externo registaram variações negativas de 1,4% e -2,3%, respetivamente, uma melhoria face ao mês de agosto.

No 3.º trimestre deste ano, o volume de negócios teve uma redução homóloga de 6,4% (-25,4% no trimestre anterior).

No que diz respeito ao emprego, as remunerações e as horas trabalhadas apresentaram reduções homólogas de 3,0%, 0,1% e 4,1% (decréscimos de 2,9%, 1,9% e 1,4% em agosto, pela mesma ordem).