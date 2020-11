Cadáver de homem encontrado "a boiar junto a zona rochosa da ilha Terceira"

O corpo foi transportado para o Hospital de Angra do Heroísmo, onde será autopsiado para se apurarem as causas da morte.

Foi descoberto, na segunda-feira, o corpo de um homem "a boiar junto a uma zona rochosa na costa leste da Terceira", nos Açores.

Para já são ainda desconhecidas as causas da morte, segundo a Autoridade Marítima. O Comando-Local de Angra do Heroísmo foi alertado, ontem, pelas 12h locais (13h em Lisboa) para "a presença do corpo de um homem a boiar numa área de domínio público marítimo”, informaram em comunicado.

A informação chegou através da PSP e, entretanto, a Polícia Marítima de Angra do Heroísmo e o delegado de saúde deslocaram-se ao local e confirmaram "a presença do corpo de um homem, de 62 anos, já cadáver".

O corpo "foi retirado do local pela equipa de grande ângulo dos Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória", pois estava numa "zona de difícil acesso”. Posteriormente, o cadáver foi transportado para o Hospital de Angra do Heroísmo, “onde será autopsiado para se apurar as causas da morte".