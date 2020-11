Música do Lago dos Cisnes desperta memórias em ex-bailarina com Alzheimer | VÍDEO

Um vídeo de uma antiga bailarina com Alzheimer a ouvir a música da obra Lago do Cisnes está a emocionar as redes sociais. A associação Música para Despertar, uma associação espanhola que utiliza a música como terapia junto dos doentes de Alzheimer para tentar melhorar a sua memória, partilhou um vídeo de Marta C. Gonzalez, uma mulher que foi bailarina nos anos 60, no grupo de Ballet de Nova Iorque, onde se pode assistir ao efeito positivo da música na mulher, que começa a replicar os movimentos da coreografia da obra que interpretou várias vezes quando era jovem.

"Um dos momentos mais emocionantes que vivemos na Música para Despertar. Poder ouvir esta imensa obra de arte junto de uma pessoa que a dançou e foi parte fundamental da sua história. O poder da música é imensurável. Obrigado à vida", escreveu a associação na legenda do vídeo, publicado nas redes sociais no final de outubro como homenagem a Marta C.Gonzales, que morreu no ano de 2019.

Além da reação da paciente, a associação editou o vídeo e colocou algumas imagens da bailarina a interpretar a obra quando era jovem, algo que só tornou o vídeo mais emocionante. O vídeo já obteve milhares de partilhas, incluindo a de vários famosos: