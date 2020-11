Filha de Cláudia Vieira e Pedro Teixeira testa positivo ao novo coronavírus

Cláudia Vieira anunciou, esta terça-feira, que a sua filha mais velha, Maria, fruto do seu casamento com Pedro Teixeira, também esta infetada com covid-19, durante uma videochamada em direto no programa da SIC, Casa Feliz, apresentado por Diana Chaves e João Baião.

Recorde-se que a atriz já tinha utilizado as redes sociais para informar os seus seguidores que ela, o seu namorado, João Alves, e a sua filha mais nova de 11 meses, Caetana, testaram positivo ao novo vírus, depois de terem estado em contacto com uma pessoa infetada na sua própria casa, o que fez Cláudia Vieira reafirmar as palavras do primeiro-ministro, António Costa, e da diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, sobre o perigo das reuniões familiares.

Segundo a artista, Caetana foi a primeira a apresentar sintomas dentro do seio familiar. Maria, de 10 anos, estava prestes a ir para casa do pai quando apresentou sintomas da doença. Acabou por fazer o teste e testar positivo.

Cláudia Vieira afirma estar desejosa de voltar à sua rotina e relembra que já está em isolamento há dez dias, sem apresentar nenhum tipo de sintoma da doença, o que segundo as autoridades de saúde permite a pessoa infetada regressar à sua vida normal visto o vírus já ter perdido a sua carga viral.