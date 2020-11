Espanha regista número diário de óbitos mais elevado da segunda vaga da pandemia

Nas últimas 24 horas foram registadas mais 411 óbitos por covid-19 em Espanha. Desde o início da segunda vaga da pandemia, este é número diário mais elevado de mortes relacionadas com o novo coronavírus. No total, já 39.756 pessoas morreram no país vizinho devido à covid-19.

Foram ainda confirmadas mais 17.395 infeções desde ontem, elevando o total de casos acumulados para 1.398.613. Dos mais de 17 mil casos, 7.552 foram diagnosticados nas últimas 24 horas.

Também nas últimas 24 horas, 2.270 pessoas infetadas deram entrada nos hospitais espanhóis, elevando para 20.943 o número de doentes hospitalizadas com o novo coronavírus, das quais 3.064 estão em Unidades de Cuidados Intensivos.

Apesar de o número elevado de óbitos, o epidemiologista chefe do Ministério da Saúde, Fernando Simon, afirmou que o país vive "uma situação de estabilização" da pandemia.