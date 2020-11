Manuel Alves Monteiro deixa direção de Media Capital e é substituído "transitoriamente" por Luís Cunha Velho

O novo Conselho de Administração da Media Capital e os novos órgãos sociais vão ser eleitos no próximo dia 24 de novembro pela Assembleia Geral.

Meses depois de ter sido eleito, Manuel Alves Monteiro vai deixar de ser CEO da Media Capital, sendo substituído "transitoriamente" por Luís Cunha Velho, que desempenhou nos últimos meses funções de Asessor do Conselho de Administração e já foi diretor-geral da estrutura acionista, de acordo com um comunicado enviado às redações.

O novo Conselho de Administração da Media Capital e os novos órgãos sociais vão ser eleitos no próximo dia 24 de novembro pela Assembleia Geral. “Manuel Alves Monteiro não o vai integrar e deixa, nessa data, de ser CEO do Grupo”, refere o comunicado do grupo.

Esta mudança ocorre depois de ter sido concluída a saída da Prisa do capital da Media Capital. Em abril passado, “Manuel Alves Monteiro foi escolhido pela Prisa para ser administrador não executivo e, posteriormente, para ser CEO do Grupo da Media Capital”, cargo que agora abandona, assim como os restantes cinco membros do Conselho de Administração.

Luís Cunha Velho “vai assumir, transitoriamente, o lugar de CEO do Grupo Media Capital, dando tempo para que a nova estrutura acionista proceda à escolha de uma solução de gestão executiva definitiva”, pode ler-se na nota.