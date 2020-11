Número de óbitos mais que duplicou nas últimas 24 horas no Reino Unido

Foram registados 532 óbitos desde ontem no país.

Nas últimas 24 horas foram confirmadas mais 532 mortes por covid-19 no Reino Unido, um número que já não era atingido desde o mês de maio. Este número representa um aumento bastante significativo em relação aos dados de segunda-feira, quando foram registados 194 mortes de pessoas infetadas com o novo coronavírus. Já morreram 61.648 infetadas pelo novo vírus no país.

Foram ainda registados mais 20.412 casos de covid-19, o que ao contrário do número de óbitos representa um decréscimo em relação aos dados reportados ontem - 21.350. No total já foram infetadas 1.233.775 pessoas no país desde o início da pandemia.

O ministro da Saúde, Matt Hancock, disse que o país está preparado para começar um programa de vacinação em massa contra covid-19, a partir de dezembr, se a vacina desenvolvida pela Pfizer-BioNTech, que a empresa disse ter 90% de eficácia contra o novo vírus, for confirmada segura. "Se esta ou qualquer outra vacina for aprovada, estaremos prontos para iniciar um programa de vacinação em grande escala, primeiro para grupos prioritários, conforme recomendado pela Comissão Independente Conjunta de Vacinação e Imunização, e depois implementá-lo de forma mais ampla", disse o ministro no parlamento.