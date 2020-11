Primeira noite de recolhimento obrigatório marcada por tiroteio e espancamento

Troca de disparos entre carros em andamento na Avenida da Liberdade e espancamento em Queluz ocorreram no início do estado de emergência.

A cidade de Lisboa foi ontem palco de violência, no dia em que, em pleno estado de emergência, a medida de proibição de circulação na via pública entre as 23h00 e as 5h00 em dias de semana devido à covid-19 – e nos próximos dois fins de semana a partir das 13h00 – entrou em vigor. Na Avenida da Liberdade, dois veículos em andamento trocaram tiros entre as 22h30 e as 23h00. Ainda que não tenha havido registo de feridos, o trânsito esteve condicionado no cruzamento perto do Hotel Tivoli até às 7h00 de ontem.

O perímetro do local do crime foi vedado, sendo inspecionado pela Polícia Judiciária (PJ). Sabe-se que os ocupantes dos veículos encetaram fuga, embora a PJ não tenha conhecimento de quantos seguiam na viatura, referindo que a investigação está a decorrer e que todas as opções estão a ser analisadas.

Por outro lado, na mesma noite, perto do supermercado Minipreço na Avenida Miguel Bombarda, em Queluz, um homem ficou gravemente ferido após ter sido sujeito a agressões por outros três. A vítima ficou inanimada no chão e foi transportada para o hospital, enquanto os alegados criminosos se colocaram em fuga. Segundo o CM, na origem do espancamento terá estado um ajuste de contas ou uma rixa, pois nenhum objeto pessoal foi roubado à vítima.

Operações de fiscalização A Polícia de Segurança Pública (PSP) iniciou várias operações na Área Metropolitana de Lisboa na segunda-feira à noite, tendo fiscalizado o cumprimento dos horários dos estabelecimentos comerciais, ajuntamentos, consumo de álcool e uso da máscara na via pública. A primeira abordagem das forças de segurança é a sensibilização dos cidadãos para as novas regras, não tendo sido registado qualquer crime de desobediência.

“Existe um elevado cumprimento”, destacou ao i Nuno Carocha, porta-voz da PSP, destacando que se verificou igualmente “uma elevada compreensão perante o trabalho” que as autoridades estão a desenvolver.

No que diz respeito ao número de pessoas que estavam a circular sem justificação, o intendente ressalvou que foram identificadas dez pessoas. “Foi este o número de situações a nível nacional” de cidadãos que circulavam sem “motivos que se enquadrassem nas exceções” previstas no decreto lavrado em Conselho de Ministros. O porta-voz da PSP salientou também que as pessoas identificadas regressaram a casa “sem levantar qualquer problema”.

O crime de desobediência, recorde-se, é aquele que está previsto para os portugueses que desrespeitarem o recolher obrigatório. Para este ilícito, contemplado no artigo 348.o do Código Penal, está prevista uma pena de prisão até um ano ou pena de multa até 120 dias. Na prática, os incumpridores podem arriscar-se a multas entre os 120 e os 350 euros se circularem sem estarem ao abrigo de qualquer exceção.

Atuação das forças de segurança Segundo dados da Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI), foram recebidas 950 queixas contra a atuação das forças de segurança no ano passado, sendo a PSP a mais visada.

“Gostaríamos que não houvesse nenhuma queixa, mas não podemos esquecer que somos uma força de segurança que está nos grandes centros”, sublinhou à Lusa o presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia, Paulo Rodrigues, afirmando que ultimamente se tem registado uma maior tensão e necessidade de reposição da ordem pública e de uso de maior força muscular.

“Com isto não estou a desvalorizar a importância que as queixas têm, mas também é verdade que grande parte das queixas investigadas resultam em arquivamento. É natural que qualquer pessoa que tenha uma interação com a polícia possa não gostar da sua atuação ou da forma como as coisas foram feitas, ainda que o polícia tenha usado aquilo que é a sua legitimidade e tenha cumprido a lei”, atirou.

De acordo com Paulo Rodrigues, o ideal era não usar força física nas intervenções mas, por vezes, acaba por ser necessária. “Às vezes não há condições para o fazer de outra forma e, se olharmos, também há um aumento das agressões contra polícias. É importante que o debate se faça dentro dos Governos e é importante olhar para as forças de segurança e ver as suas necessidades. Por exemplo, se forem dois polícias a resolver um caso de desordem, acaba por haver mais dificuldade em controlar a situação do que se forem cinco ou seis. Muitas vezes faltam meios humanos”, concluiu o responsável.