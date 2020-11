Combater a Covid

Nestes tempos de Pandemia, os jornais vão contando como alguns países vão combatendo com sucesso a Pandemia da Covid -19.

Primeiro foi Macau, mesmo ao lado da zona da China onde tudo começou, que tratou do assunto sobretudo com a distribuição de máscaras, na precisa altura em que a directora geral de Saúde de Portugal dizia que as máscaras davam uma sensação de falsa segurança. Eles distribuíam lá 8 máscaras por família (num local onde as famílias são pequenas, mas os ajuntamentos de gente muito grandes), e por dia.

Agora o DN diz-nos que Taiwan (Taipé) acabou com a pandemia, usando também as ditas máscaras (que por cá também vão sendo consideradas de alguma importância), e proibindo a entrada de todos os estrangeiros. Recorde-se que o nosso Governo pedia de mãos juntas que os ingleses, infectadíssimos, fossem mais livres de entrar e infectar (só não foram mais porque o Governo deles não os deixou, dada a balda que aqui se praticava então, com o aplauso da tal directora geral.

Talvez seja por isso que a confiança em Graça Freitas anda muito por baixo (junto das pessoas que conheço), enquanto a confiança numa pessoa como o Dr. Silva Graça , que está bastante pela RTP, anda muito mais por cima. Tanto mais que os estrangeiros em turismo não são convidados a fazer nenhum confinamento, nem qualquer emergência. Enfim, coitados de nós.

E pergunto mais uma vez: o que está ali a fazer a Drª. Graça Freitas.

A tentar deixar o país todinho infectado? E cada vez mais confuso? E sem disposição nenhuma pra fazer o que ela diz?

E pergunto outra coisa: limitamo-nos a fazer, desde sempre, o que a UE nos diz? Acriticamente? E sem nunca contestar? E sem nunca afirmar especificidades?