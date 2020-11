Efemérides de 11 de novembro

1417 O Concílio de Constança (1414-18), há 603 anos, elegeu Martinho V Papa, encerrando o Grande Cisma do Ocidente (entre 1378-1417, com o Papado francês de Avignon).

1918 Foi assinado há 102 anos (entre os Aliados e a Alemanha derrotada) o Armistício de Compiègne (num vagão de comboio na floresta do mesmo nome), dando fim à Primeira Guerra Mundial, ao mesmo tempo que, na

Austria, Carlos I renunciava à chefia do Estado – tendo sido o último imperador do Imperio Austro-húngaro, que se dissolveu nesse dia.

1921 O Presidente dos EUA Warreng Harding (1865-1923, no cargo entre 1921-23) inaugurou há 99 anos, no Cemitério Nacional de Arlington, próximo de Washington, a tumba do Soldado Desconhecido.

1975 Depois de uma longa guerra, Angola independentizou-se de Portugal há 45 anos mediante el tratado de Alvor, ficando o seu Governo controlado apenas pelo então pró-soviético MPLA.

1992 O Sínodo General da Igreja anglicana de Inglaterra, há 28 anos, rompeu com mais de 400 de tradição e aprovou a ordenação sacerdotal das mulheres.

1997 A UNESCO aprovou em Paris a Declaração Universal sobre o Genoma Humano, o Património Genético da Humanidade e os Direitos Humanos, o primeiro texto internacional que concilia liberdade de investigação e protecção da Humanidade.

2004 Morreu há 16 anos, de forma nunca devidamente esclarecida, num hospital militar de Paris, Yaser Arafat, o primeiro presidente da Autoridade Nacional da Palestina.

2017 Os Presidentes da Rússia e dos EUA, Vladimir Putin e Donald Trump, negaram há 3 anos una ingerência russa nos EUA e advogaram melhorar as relações bilaterais.

2019 Celebrou-se há 1 ano o 500 aniversário de La Habana, capital de Cuba.