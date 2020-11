Homem tenta entrar em casa da ex-companheira e ameaça matá-la. PSP teve de usar gás neutralizante

Um homem, de 33 anos, foi detido em flagrante delito pelo Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão Policial de Oeiras na madrugada desta segunda-feira, pela prática do crime de violência doméstica.

Em comunicado, a força de segurança revela que a polícia da esquadra da área de residência da vítima, Carnaxide, se deslocou à casa devido a uma situação de violência doméstica, em que o suspeito estaria a tentar entrar na casa da vítima, ex-companheira, com o intuito e a agredir.

Quando chegaram ao local, os agentes da polícia verificaram que no exterior da residência da mulher se encontrava o suspeito, "visivelmente agitado, a proferir impropérios contra a vítima".

A vítima encontrava-se "bastante perturbada e inquieta, tendo informado que o suspeito se deslocou à sua residência e a havia ameaçado, dizendo que a ia matar, desferindo impactos violentos na porta de entrada, o que a deixou bastante assustada" e a temer pela vida.

A mulher revelou à Polícia que este tipo de situação ocorria desde a separação, em 2018. Contra o suspeito constava uma medida de afastamento e, de proibição de contacto com a vítima diretamente ou por interposta pessoa ou por qualquer meio, bem como proibição de se aproximar da sua residência, estando assim em "clara" violação das medidas que lhe foram aplicadas.

A PSP adiantou ainda que o homem tentou agredir os polícias durante a intervenção com uma grade metálica e com pedras, enquanto repetia as ameaças à sua ex-companheira. Mesmo depois de ter sido advertido pelas autoridades, o homem continuou com a mesma conduta, tendo sido "necessário efetuar recurso ao gás neutralizante".

Presente a primeiro interrogatório judicial, foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.