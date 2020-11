Rebel Wilson confessa que comia "donuts" para lidar com a fama e o stress

Rebel Wilson, que perdeu 20 quilos nos últimos meses, revelou, numa entrevista no programa The Drew Barrymore Show, o porquê de ter decidido iniciar uma mudança na sua vida quando completou 40 anos em março.

A atriz admitiu que era viciada em açúcar e que, pela sua saúde, decidiu tratar a necessidade que tinha de comer devido ao fator emocional.

"Aquilo com que eu mais sofri foi com o comer emocionalmente e lidar com o stress de me tornar famosa internacionalmente. Há muito stress que vem com isto e acho que minha maneira de lidar com tudo foi a comer donuts", confessou.

“Estava a viajar por todo o mundo, a viver a vida de jet sett por tudo que é canto e a comer uma tonelada de açúcar, que era o meu vício. Eu adoro doces, adoro sobremesas", explicou a atriz.

“Trabalhei o lado mental: porque estava eu a fazer isto e porque não estava a valorizar-me (…) Também no plano nutricional, a minha dieta era composta principalmente de carboidratos, que são deliciosos, mas para o meu tipo de corpo eu precisava de comer mais proteína", contou.

A atriz admite que tenciona perder mais peso, mas que não pretende ficar “muito magra”.

“Amo as minhas curvas e nunca vou ficar muito magra, mas sinto-me muito mais saudável”, confessou. "Não sei se é uma coisa de mulheres quando se faz 40 anos, mas eu sinto-me mais dona de mim, e não apenas em relação à minha saúde, mas com a minha carreira", reparou.