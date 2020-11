Internacional

11 de novembro 2020

Mulher é acusada de fingir cancro para arrecadar milhares de euros que gastou em viagens e jogos de futebol

Nicole, de 42 anos, terá criado uma página de angariação de fundos no GoFundMe, onde era descrita com uma “filha linda” e uma “mãe amorosa”, recentemente diagnosticada com cancro.