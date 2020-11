Noiva reclamou com loja por vestido "não se parecer nada" com o escolhido antes de perceber "erro embaraçoso"

Uma futura noiva ficou aterrorizada quando experimentou o vestido de casamento que tinha comprado e não se “parecia nada” com o vestido que tinha escolhido para o seu dia. A mulher apressou-se a reclamar o sucedido, mas foi a loja que acabou a provar que, afinal, o erro era da noiva.

Numa publicação partilhada no Facebook, a mulher contou que enviou uma mensagem “irritada” à loja para exigir a devolução do vestido e que se sentiu frustrada ao perceber que a procura pelo vestido perfeito teria de começar mais uma vez. À mensagem anexou uma fotografia sua com o vestido e uma fotografia do mesmo no manequim, que mostravam realmente que o vestido parecia tudo menos aquele que tinha escolhido.

No entanto, a mulher percebeu o seu erro “embaraçoso” quando a loja lhe respondeu: "Olá, você colocou o vestido do avesso, por favor, coloque-o do lado certo".

Uma história que acabou por se tornar viral nas redes sociais. "Obrigado por esta história! Precisava de me rir”, comentou um utilizador.

