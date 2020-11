Cantora das Little Mix torna-se acionista de clube de futebol

Jade Thirlwall, cantora da banda feminina Little Mix, tornou-se acionista da equipa de futebol da sua cidade natal, South Shields, no Reino Unido. A artista faz agora parte dos mais de 750 acionistas do South Shields FC. O objetivo é angariar um número suficiente de adeptos acionistas para que o clube se torne propriedade dos fãs - um termo conhecido no futebol como “fan ownership”. Assim, os fãs têm um maior poder de decisão sobre várias questões relacionadas com o clube, como o preço de bilhetes ou salários pagos aos funcionários.

“É extremamente empolgante que mais de 750 pessoas tenham mostrado o seu apoio desta forma, e para Jade ser uma delas é apenas mais um exemplo para mostrar o quão comprometida uma superestrela mundial está não apenas com o clube, mas com a sua cidade natal”, disse o presidente do South Shields FC, Geoff Thompson.

Já em agosto, Jade Thirlwall tinha sido nomeada presidente honorária e, na altura, o clube comprometeu-se a elevar o South Shields FC “numa escala nacional e internacional” e, assim, promover também mais a cidade.

Até agora, o clube já ultrapassou a sua meta de investimento inicial de 250.000 libras (cerca de 281.470 euros), atingindo as 280.000 libras (perto de 315.247 euros).

“Alcançar nossa meta inicial tão cedo foi algo que nos encheu de muito orgulho e otimismo para o futuro”, disse o presidente.

Segundo Geoff Thompson, este dinheiro vai ajudar o South Shields FC a continuar sustentável e a “progredir na pirâmide do futebol”.