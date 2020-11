Vídeo mostra membros do Estado Islâmico a preparar ataque de 2017 a Espanha: "Vejam como vão sofrer"

“Cada grama deste ferro vai ser colocada nas vossas cabeças, nas dos vossos filhos ou na das vossas mulheres", "Alá prometeu-nos o paraíso, e a vocês o inferno", são algumas das frases proferidas no vídeo. Veja as imagens

O Ministério Público espanhol divulgou na terça-feira, em sede de julgamento, um vídeo que mostra quatro alegados membros de uma célula do Estado Islâmico a planear o ataque que aconteceu em Barcelona e noutra cidade catalã, em agosto de 2017. No vídeo, publicado entretanto pelo El Mundo, os homens fazem várias ameaças, como “vão arrepender-se de ter nascido”, “cada grama deste ferro vai ser colocada nas vossas cabeças, nas dos vossos filhos ou nas das vossas mulheres. Com a permissão de Deus”.

A advogada de acusação do processo, Ana Noé, mostrou o vídeo onde se vê os suspeitos numa casa em Tarragona, Espanha, quando gravavam o vídeo e preparavam algum material explosivo para os ataques, que mataram 16 pessoas, das quais uma turista portuguesa. “Vejam como vão sofrer”, “Alá prometeu-nos o paraíso, e a vocês o inferno”, são algumas das frases que se podem ouvir ao longo do vídeo.

As filmagens foram feitas por Mohamed Houli, que também aparece nas imagens captadas a afirma que os explosivos iam “fazer muito mal” e que, “com a ajuda de Deus” ia cumprir o objetivo de proteger a sua religião. Houli consta da lista dos três homens que estão em julgamento num processo movido pela justiça espanhola por alegadamente terem ajudado a célula jihadista responsável pelo duplo ataque em Barcelona e noutra cidade da Catalunha.

No vídeo, aparecem também Mohamed Hichamy, Younes Abouyaqooub e Youssef Aalla, que já faleceram, a proferir frases como “isto, irmãos, é muito fácil de fazer, o único que faz falta é fé em Alá e ter um ódio exagerado… Isto não supera os 15 euros… Entre 15 e 20 euros”, disse Abouyaqooub. Por outro lado, Hichamy dirigiu-se em especial à polícia catalã, prometendo vingança: “venham, venham. Vão arrepender-se de ter nascido. Sobretudo vocês, Mossos D’Esquadra”. Já Youssef Aalla fala dos motivos pelos quais preparavam o ataque: “isto é para que saibam que o muçulmano tem dignidade e força com o poder de Deus. Isto é para vocês”.

O plano inicial dos ataques passava por instalar explosivos num carro-bomba, mas os materiais manipulados nunca chegaram a ser utilizados, explica o El Confidencial. Em vez disso, o grupo acabou por levar a cabo um atropelamento de multidão.

Ao longo do vídeo, os homens vão misturando espanhol com árabe, e, segundo o La Vanguardia, Mohammed Houli, afirma que não concorda com aquilo que foi dito no vídeo. Diz sim que foi coagido a fazê-lo e suspeita que os outros o tivessem drogado: “quando acabei de almoçar, estava muito relaxado”, afirma. “Eu não sou a favor do que faz esta gente”, garante.

Agora, Ana Noé acusa Houli de ter “formado parte de uma célula criminal local seguidora dos postulados da organização terrorista Estado Islâmico” e pede 41 anos de prisão para o homem.