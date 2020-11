Luaty Beirão recebe ordem de detenção em direto no Facebook

O ativista angolano Luaty Beirão recebeu, esta quarta-feira, da polícia angolana uma ordem de detenção, enquanto transmitia em direto a caminhada para uma das manifestações em Luanda, no dia em que se assinalam os 45 anos da independência do país.

No vídeo do live é possível ver dois polícias a aproximarem-se do ativista e a pedirem-lhe para os acompanhar à esquadra, depois de Luaty Beirão os avisar que está a gravar e transmitir em direto para as redes sociais. Quando pergunta se está a ser detido, um dos agentes confirma: “Está detido”.