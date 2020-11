O ainda Presidente dos EUA, Donald Trump, garantiu a vitória no estado do Alasca nas presidenciais norte-americanas, realizadas no dia 3 de novembro, segundo a projeção da CNN.

O republicano conquistou 56,9% dos votos contra 39,1% do democrata, conquistando os três grandes eleitores daquele estado.



Recorde-se que Donald Trump ainda não concedeu a vitória nas eleições ao Presidente eleito Joe Biden.