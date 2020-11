Espanha exige testes negativos à covid-19 a turistas provenientes de países de risco

Espanha vai começar a exigir que as pessoas que decidam viajar para o país, provenientes de países de risco, uma lista definida pelo Centro Europeu para o Controlo de Doenças, apresentem um teste de despiste negativo à covid-19, com o intuito de impedir a propagação do novo vírus no país.

Esta medida, anunciada esta quarta-feira pelo Governo, vai entrar em vigor no próximo dia 23 de novembro. A lista do Centro Europeu inclui todos os países europeus, à exceção da Finlândia.