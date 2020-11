Condecorado por vários Presidentes, foi também uma figura histórica do movimento monárquico em Portugal.

O arquiteto paisagista Gonçalo Ribeiro Telles morreu aos 98 anos, esta quarta-feira, na sua casa em Lisboa.

Gonçalo Ribeiro Telles nasceu na capital a 25 de maio de 1922 e foi um dos pioneiros em Portugal na defesa do ambiente, tendo sido autor de projetos emblemáticos como os jardins da sede da Fundação Calouste Gulbenkian, que assinou António Viana Barreto, e que recebeu o Prémio Valmor em 1975, além de ter sido também uma figura histórica do movimento monárquico no país.

Foi condecorado várias vezes por diferentes Presidentes. Em 1969, recebeu o grau de Oficial da Ordem Militar de Sant’Iago da Espada, em 1988, o Presidente Mário Soares agraciou-o com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Cristo e em 1990, com a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade.

Há três anos, Marcelo Rebelo de Sousa atribuiu a Ribeiro Telles a grã-cruz da Ordem do Infante D. Henrique, “em homenagem aos relevantes serviços que prestou ao país e em celebração do seu 95.º aniversário”.

“Portugal tem uma dívida de gratidão”, disse na altura o Presidente que descreveu o arquiteto como um “cidadão corajoso e empenhado, homem de profundas convicções” que se bateu “pela democracia e pela liberdade antes e depois do 25 de Abril de 1974".