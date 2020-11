Impedido de ver a mulher, idoso faz serenata em frente ao hospital

O coronavírus tem impedido vários entes queridos de se encontrarem. No entanto, em plena pandemia, as pessoas têm tentado encontrar soluções para que o distanciamento físico não as impeça de se verem e de partilharem novos momentos. Stefano Bozzini, de 81 anos, é um dos novos protagonistas de uma história bonita que tem vindo a emocionar os internautas.

Impedido de visitar a esposa doente no hospital, o idoso pegou num acórdeão e foi para a rua fazer uma serenata, em frente à janela do quarto de Carla, com quem está há 47 anos, onde juntou as músicas favoritas da mulher, na cidade de Castel San Giovanni, em Emilia-Romagna, no norte de Itália. O momento foi gravado e partilhado pela filha do casal, que se mostrou orgulhosa da atitude do pai.

Apesar de Carla não estar infetada com covid-19, o homem está impedido de visitar a unidade de saúde devido às novas regras impostas pelo Governo italiano para combater a pandemia.