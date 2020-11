Espanha ultrapassa as 40 mil vítimas mortais por covid-19

Foram confirmados mais 19.096 casos de covid-19 em Espanha, elevando o total acumulado de infeções para 1.417.709. Do total de novos casos registados esta quarta-feira, 8.943 foram diagnosticados nas últimas 24 horas.

Desde ontem foram ainda registados mais 349 óbitos por covid-19, elevando o total de vítimas mortais para 40.105 no país vizinho.

Recorde-se que esta terça-feira foram registados mais 411 óbitos por covid-19 em Espanha, o número diário mais elevado de mortes relacionadas com o novo coronavírus durante a segunda vaga da pandemia.

2.394 pessoas infetadas deram entrada em hospitais de todo o país nas últimas 24 horas.No total, há 21.051 pessoas infetadas com o novo vírus, das quais 3.093 pacientes estão em Unidades de Cuidados Intensivos.

Espanha anunciou, esta quarta-feira, que as pessoas que decidam viajar para o país, provenientes de países de risco, uma lista definida pelo Centro Europeu para o Controlo de Doenças, devem apresentar um teste de despiste negativo à covid-19, com o intuito de impedir a propagação do novo vírus no país.

Esta medida, anunciada esta quarta-feira pelo Governo, vai entrar em vigor no próximo dia 23 de novembro. A lista do Centro Europeu inclui todos os países europeus, à exceção da Finlândia.