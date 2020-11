Governo decreta um dia de luto nacional pela morte de Ribeiro Telles

Foi decretado pelo Executivo de António Costa um dia de luto nacional, a assinalar na quinta-feira, pela morte de Gonçalo Ribeiro Telles aos 98 anos.

O Governo "apresenta as mais sentidas condolências à família e amigos" e informa que decidiu decretar "um Dia de Luto Nacional em homenagem ao Professor Gonçalo Ribeiro Telles, a concretizar-se amanhã, 12 de novembro de 2020", lê-se no comunicado.

"O país tem para com Gonçalo Ribeiro Telles uma enorme dívida de gratidão, quer no lançamento das bases da política ambiental em Portugal, quer no desenvolvimento de uma consciência ecológica. Sendo um homem à frente do seu tempo, as ideias que defendia há 50 anos e eram então consideradas utópicas, são hoje comummente aceites. A sua perda é inestimável. O seu legado, felizmente, perdura, e somos todos seus beneficiários”, sublinhou o primeiro-ministro no comunicado, mas também na sua conta de Twitter.

O arquiteto paisagista Gonçalo Ribeiro Telles morreu na sua casa em Lisboa, esta quarta-feira. Tinha 98 anos.