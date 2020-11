Prisões. 248 infetados com covid-19 nas cadeias portuguesas

Há 248 casos positivos de covid-19 nas cadeias portuguesas. A direção dos serviços prisionais tencionava participar numa conferência para falar do bom exemplo das prisões portuguesas até que o surto de Tires apagou o resultado alcançado desde o início da pandemia. Cento e quarenta e oito dos 164 reclusos infetados no país encontram-se na cadeia feminina de Tires. Oito dos 80 funcionários infetados também provêm deste estabelecimento prisional.

Direitos Humanos

Na sequência do surto de covid-19 na cadeia de Tires surgiram várias denúncias de violação de direitos e a Ordem de Advogados (OA) apelou ao Ministério da Justiça para que se atuasse rapidamente. A ministra Francisca Van Dunem esteve presente no Parlamento, na segunda-feira, mas não se pronunciou sobre a matéria.

Sob controlo

A Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais afirma que “a origem do surto está a ser avaliada pelas autoridades de saúde pública”. A situação já se encontrará sob controlo, tanto ao nível da transmissão como ao nível da “situação de saúde das pessoas que acusaram positivo para a covid-19”. No entanto, a OA não aconselha o encontro presencial com as reclusas.