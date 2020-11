Corpo de homem encontrado a boiar no mar em praia do Algarve

O corpo de um homem, aparentando entre 60 e 70 anos, foi encontrado, esta quarta-feira, à tarde a boiar no mar junto à praia da Estaquinha, no concelho de Lagoa no Algarve, revelou a Autoridade Marítima.

O homem seria um pescador que terá caído ao mar quando praticava pesca lúdica numa arriba, junto à praia.

A Estação Salva-vidas de Ferragudo foi ativada depois de ter sido dado um alerta sobre o avistamento de um corpo a boiar na praia. O cadáver foi então recolhido, tendo sido transportado para a marina de Portimão.

"O óbito foi declarado no local pela delegada de saúde de Lagoa”, revelou ainda a Autoridade Marítima.

A Polícia Marítima de Portimão tomou conta da ocorrência.