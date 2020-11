Covid-19. Mortes aumentam. No Norte e Centro já superaram outubro

Numa fase mais intensa da epidemia do que a que o país viveu em março e abril, e a região Norte no centro do aumento exponencial de casos de covid-19 no último mês a dar agora sinais de abrandamento, o número de mortes de pessoas infetadas continua a subir e é previsível que assim continue a acontecer face ao número elevado de contágios em idosos nas últimas semanas.

Com o máximo de 82 mortes registadas nesta última terça-feira, 44 no Norte do país, a região onde o vírus se espalhou de forma mais veloz é a que regista mais vítimas mortais este mês associadas à doença, superando já o balanço de todo o mês de outubro. Também na região Centro já morreram mais pessoas infetadas desde dia 1 do que no mês passado. Desde o início do mês morreram no país 559 pessoas infetadas com o SARS-CoV-2, um balanço que se aproxima agora das 567 mortes registadas em todo o mês de outubro.

No Norte morreram 283 pessoas – em apenas dez dias, mais 39 pessoas do que em todo o mês passado. A região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se regista a segunda maior incidência de casos a nível nacional – cerca de metade do que se vive no Norte –, morreram 177 pessoas infetadas. Na região Centro registam-se 72 vítimas, quando em outubro morreram 54 pessoas com covid-19. No Alentejo houve 22 mortes e no Algarve três mortes. Os dados do sistema nacional de vigilância de mortalidade (EVM), onde são reportadas diariamente, em tempo real, as mortes por todas as causas que ocorrem no país, confirmam que a mortalidade tem estado a subir sobretudo na região Norte, onde se verificou nos últimos dias um maior excesso de mortalidade. Nos últimos sete dias morreram mais 312 pessoas do que seria expetável na análise feita na plataforma da Direção-Geral da Saúde (DGS), a maioria no Norte, mas também no Alentejo e Lisboa. O número diz respeito a mortes por todas as causas, onde se inclui a covid-19, mas pode entrar qualquer outra doença. O pico de mortalidade verifica-se acima dos 75 anos de idade, revela a mesma plataforma, com uma subida das mortes sobretudo em instituições de saúde e também no domicílio, o que inclui residência em instituições.

Como chegámos aqui

Tal como desde o início da epidemia, os dados disponibilizados pela DGS, que o i analisou, mostram que a maioria das pessoas que morreram desde o início do mês com covid-19 tinham mais de 70 anos de idade, com a letalidade maior acima dos 80 anos. Não se sabe se tinham doença prévia ou qual, mas a idade é o elemento conhecido e que continua a mostrar o mesmo padrão: a letalidade sobe na faixa etária dos 70 anos e agrava-se nos 80. Das 559 pessoas que morreram com covid-19 desde o início do mês, 105 tinham entre 70 e 79 anos e 393 mais de 80. Registaram-se desde o início do mês cinco mortes na faixa etária dos 40 anos, 17 mortes de pessoas nos 50 anos e morreram 39 sexagenários.

A idade das pessoas infetadas ao longo das últimas semanas, em que foi aumentando a transmissão da doença (no Norte, a tendência crescente dura há mais de 100 dias, com o RT acima de 1), já tinha levado à projeção de um aumento de mortes, devendo o mês superar o máximo de 820 mortes associadas à covid-19 registado em abril. Só em outubro foram infetados mais de oito mil idosos, o triplo de setembro, em particular nas últimas duas semanas do mês, em que foram diagnosticados mais de 6 mil casos em idosos com mais de 70 anos.

Óscar Felgueiras, matemático especialista em epidemiologia da Universidade do Porto, admitiu na semana passada ao i que, diante desta trajetória, seria expectável que a mortalidade duplicasse ao longo destas duas semanas, o que tem estado a confirmar-se. “Na última semana de outubro houve uma média de 33 óbitos diários. Este mês, nestes últimos sete dias, morreram em média 58 pessoas por dia. O país dirige-se para uma média de 80 óbitos diários”, disse ontem, ao i, o investigador.

A evolução da epidemia ao longo destes primeiros dias de novembro continuou a levar a um aumento de casos em todas as faixas etárias e, uma vez mais, nos idosos. Segundo a informação disponibilizada diariamente pela DGS, na primeira semana do mês foram reportados 4260 casos de covid-19 em idosos com 70 anos ou mais, superando o balanço da semana anterior, quando se registou um recorde de 3455 casos nesta faixa etária.

Idosos mais atingidos do que em abril

A incidência da infeção em idosos já superou os máximos de abril. O i já tentou perceber junto da DGS quantos contágios têm ocorrido em lares e na comunidade, não tendo recebido resposta. A subida foi sendo progressiva. Na segunda semana de outubro houve, pela primeira vez, mais de mil idosos infetados numa semana nesta segunda vaga e, a partir daí, os números continuaram a subir. No pico da epidemia, em abril, a pior semana tinha registado cerca de 1500 casos em idosos com mais de 70 anos.

Segundo os boletins diários divulgados já esta semana pela DGS, parece manter-se uma subida de casos na faixa etária dos 80 anos. Nos últimos dias, desde segunda-feira já foram diagnosticados mais 1700 idosos com 70 anos ou mais. As infeções acima dos 80 representam 7% dos novos casos no país.

Na semana que passou, o maior aumento registou-se, ainda assim, em crianças até aos nove anos, em que a doença é mais ligeira, um elemento também novo quando se analisa a distribuição etária dos casos.

A maioria das infeções continuam a registar-se em pessoas com menos de 50 anos mas, como mostraram as últimas semanas, os idosos foram sendo cada vez mais atingidos.