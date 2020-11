Câmara de Cascais divulga despacho que reprova alargamento de horários dos supermercados

Despacho refere que estabelecimentos comerciais devem "respeitar os horários de abertura que atualmente se encontram a praticar, não sendo permitido a sua atividade mais cedo do que no horário habitual”.

Os supermercados não vão poder abrir mais cedo aos fins de semana em Cascais, segundo um despacho assinado pelo presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras.

O documento, datado de 12 de novembro, e divulgado no Facebook pelo autarca impede os estabelecimentos comerciais do concelho de abrir mais cedo durante o estado de emergência. Por sua vez, devem “respeitar os horários de abertura que atualmente se encontram a praticar, não sendo permitido a sua atividade mais cedo do que no horário habitual”. Pode ler-se ainda que “aos horários de encerramento dos referidos estabelecimentos comerciais aplicam-se os limites máximos decorrentes das normais aplicáveis por força do estado de emergência em vigor”.

Recorde-se que, esta semana, o Pingo Doce anunciou que ia alargar o horário de funcionamento durante o fim de semana: a abertura está prevista para as 6h e o fecho para as 22h, o que gerou alguma polémica, nomeadamente entre autarcas.

Por exemplo, o presidente da Câmara de Matosinhos, disse ao Jornal de Notícias que a situação se trata de um “aproveitamento inaceitável das regras de restrição à circulação de pessoas” e um “insulto” para os “pequenos e médios comerciantes e para os empresários da restauração que sacrificam os seus negócios em nome da defesa da saúde de todos nós”. Também o presidente da Câmara de Gaia olhou com maus olhos para o alargamento do horário do Pingo Doce, mostrando-se contra.