Reino Unido registou esta quinta-feira o maior número de casos diários

O Reino Unido reportou esta quinta-feira mais 33.470 casos de infeção por covid-19 – 12 de novembro torna-se, assim, o dia que registou o maior número de casos diários desde o começo da pandemia, segundo os dados do governo.

O total acumulado de casos no país é agora de 1.290.195 infetados desde o início do ano. As informações relativas ao número de mortes provocadas pelo novo coronavírus ainda não foram divulgadas por um atraso no processamento de dados em Inglaterra, segundo adiantaram as autoridades de saúde.

Existem neste momento, no Reino Unido, 14.030 doentes internados, mais 1.668 do que no dia anterior, dos quais 1.268 estão a ser tratados em Unidades de Cuidados Intensivos.