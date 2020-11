Sobe para 191 o número de concelhos obrigados a cumprir medidas do Estado de Emergência

António Costa, disse, esta quinta-feira, após a reunião de Conselho de Ministros, que a situação que o país enfrenta é mais "grave e mais crítica do que aquela que vivemos na primeira fase da pandemia", durante a conferência de imprensa habitual. "O número de pessoas internadas é francamente superior à que tivemos na primeira vaga. E temos a lamentar um número de falecimentos por dia superior ao que tivemos antes", disse o primeiro-ministro.

Costa celebrou ainda o comportamento dos cidadãos portugueses e diz estar satisfeito com o "acatamento generalizado e comportamento cívico exemplar por parte dos portugueses" com as regras impostas pelo Governo durante o Estado de Emergência, como a restrição de circulação a partir das 23h00 nos concelhos de maior risco de propagação da doença.

Para "evitar equívocos", o primeiro-ministro disse que todos os estabelecimentos comerciais e de restauração devem ser encerrados a partir das 13h00 de sábado. António Costa diz que estes espaços devem estar encerrados desde as 13h00 de sábado até às 08h00 horas de domingo e entre as 13h00 de domingo e as 8h00 de segunda-feira. "Exceções são farmácias, clínicas e consultórios, estabelecimentos de venda de bens alimentares até 200m2 e bombas de gasolina", disse Costa.

O primeiro-ministro falou ainda sobre as alterações na lista de concelhos de risco: Sete vão deixar de fazer parte da lista, como é o caso dos concelhos e Tabuaço e São João da Pesqueira. Por outro lado, 77 vão passar a ser obrigados a cumprir medidas estabelecidas pelo Governo.

