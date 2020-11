Homem detido por agredir criança de dois anos na Costa da Caparica

O menino foi agredido com palmadas e murros. Foi ainda utilizado um cinto.

Um homem de 45 anos foi detido, esta quarta-feira, por ter agredido um menino de dois anos com palmadas e murros, na Costa da Caparica. Foi ainda utilizado um cinto, de acordo com um comunicado da GNR.

A investigação das autoridades durou três meses. A GNR indica que a agressão ocorreu durante um fim de semana em que a criança ficou à responsabilidade do agressor. Depois do crime, o menino teve de receber tratamento médico no Hospital Garcia de Orta.

O homem apresenta antecedentes criminais por furto de veículo e falsificação de documentos. Este vai ser ouvido, esta quinta-feira, no Tribunal Judicial de Almada para aplicação das medidas de coação tidas como adequadas.