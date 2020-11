Efemérides de 13 de novembro

1002 O rei Etelredo II (968-1016, a reinar desde 978) de Inglaterra ordenou há 1018 anos a eliminação das comunidades Vikings existentes na costa de Inglaterra, depois de derrotado por este povo e lhe ter pago enorme tributo.

1940 Estreou-se há 80 anos, em Nova Iorque, o filme Fantasia, clássico da animação de Walt Disney (1901-66, fundou o estúdio em 23) e 3ª película dos seus estúdios, com músicas conduzidas por Leopold Stokowski, quase todas apresentadas pela Orquestra de Filadélfia.

2002 O petroleiro Prestige, com bandeira do Mónaco, teve uma avaria há 18 anos, ao largo da costa Norte espanhola (afundou-se na Galiza), vindo a provocar o maior desastre ambiental da Galiza, que comprometeu o Governo do então primeiro-ministro José Maria Aznar (com implicações internacionais em Portugal e França).

2009 No Caso Freeport, despoletado em 2004, e que queimou muito José Sócrates, as autoridades inglesas arquivaram há11 anos a investigação por falta de provas que suportassem a acusação de corrupção a Charles Smith, na adjudicação do complexo comercial de Alcochete, lançado em 2002 (quando Sócrates era ministro do Ambiente) – mas entretanto existe em Portugal o processo de acusação contra Sócrates.

2015 Em Paris (França) uma série de atentados do Estado Islâmico deixou há 5 anos 130 mortos e mais de 300 feridos – que começaram na boite Bataclan, reaberta 1 ano depois com um concerto de Sting.

2017 A UE decidiu aplicar sanções à Venezuela há 3 nos, incluindo um embargo de armas.

2019 Em Veneza, o fenómeno conhecido como água alta o subida das marés, provocou há 1 ano uma elevação da água de 187 centímetros e a pior inundação desde 1966.