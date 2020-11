Homem violou confinamento obrigatório e foi trabalhar em Belmonte

Invidíduo encontrava-se a trabalhar, contactando com diversas pessoas.

Um homem, de 71 anos, foi detido pela GNR, por violação do confinamento obrigatório a que estava sujeito, no âmbito da pandemia, no concelho de Belmonte.

Num comunicado emitido esta sexta-feira, a GNR revela que “no seguimento de uma denúncia e após diligências efetuadas pelos militares, foi possível apurar que o indivíduo se encontrava a trabalhar, contactando com diversas pessoas, violando desta forma o dever de confinamento obrigatório que lhe tinha sido decretado pela Autoridade de Saúde Pública, tendo sido detido e acompanhado ao seu domicílio”.

O homem foi constituído arguido, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Covilhã.