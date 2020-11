Detido jovem que roubou casal e estabelecimento comercial com recurso a arma de fogo em Braga

A Polícia Judiciária (PJ), com a colaboração da PSP, deteve um homem, de 25 anos, suspeito da prática de dois crimes de roubo qualificado, com utilização de arma de fogo.

Em comunicado, esta sexta-feira, a PJ revela que os crimes ocorreram nos dias 11 e 24 de outubro do corrente ano, na cidade de Braga. O primeiro ocorreu à noite, na via pública, junto a uma caixa ATM, sendo vítimas um casal que ali se encontrava a levantar dinheiro. “Foram subtraídos valores em dinheiro, objetos e documentação pessoal. Durante o roubo, uma das vítimas, do género feminino, foi violentamente agredida, com socos e pontapé”, revela a autoridade.

O segundo ocorreu ao final da tarde, num estabelecimento comercial, e foram subtraídos valores em dinheiro provenientes da sua atividade.

“Das diligências subsequentes entretanto realizadas, foi possível proceder à identificação e detenção fora de flagrante delito do suspeito, bem como à apreensão de vários elementos de prova”, acrescenta a nota.

O detido, sem ocupação profissional e residente em Braga, vai ser presente às autoridades judiciárias competentes no Tribunal de Guimarães, para primeiro interrogatório judicial e eventual aplicação de medidas de coação.