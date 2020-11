Presidente da câmara japonês que se chama 'Jo Baiden' torna-se popular depois da vitória de Joe Biden

“Parece que também ganhei as eleições, depois de ouvir as projeções sobre a sua vitória”, disse o autarca japonês.

O presidente da Câmara de uma pequena cidade no Japão, Yamato, está a tornar-se muito popular recentemente por causa do seu nome: lê-se Jo Baiden.

Na realidade, o autarca de Yamato chama-se Yutaka Umeda e tem 73 anos, mas se lermos o seu nome através dos carateres kanji, originários de caracteres chineses e com várias pronúncias, dá um resultado interessante.

Em kanji, Yutaka escreve-se 穣 e é lido como ‘Jo’. O apelido, Umeda, escrito com os dois carateres - 梅田- pode ser pronunciado de diferentes formas, uma delas é ‘bai’ e ‘den’.

Se juntarmos os dois o resultado é ‘Jo Baiden’, que é como se lê o nome do democrata Joe Biden e Presidente eleito dos Estados Unidos.

Desde que Joe Biden venceu as eleições, Umeda tem recebido várias mensagens a brincar com a situação e, em entrevista ao Japan Times, o japonês conta que se sente “muito próximo” de Joe Biden. “Parece que também ganhei as eleições, depois de ouvir as projeções sobre a sua vitória”, afirmou.

Agora, Jo Baiden ou Yutaka Umeda espera que no futuro ele e a cidade de Yamato, com 15 mil habitantes, possam conseguir algum beneficio da nova presidência da Casa Branca.

“Ser o presidente de uma superpotência como os Estados Unidos e ser o presidente da Câmara de Yamato...a escala dos nossos trabalhos é completamente diferente, mas gosto de pensar de maneiras para promover a cidade”.

Já em 2009, quando Barack Obama era presidente dos Estados Unidos, também ele do partido democrata, quando visitou o Japão, parou numa cidade com o nome de Obama, na província de Fukui, aproveitando para dizer: “e é claro, eu não poderia vir aqui sem enviar as minhas saudações e agradecimento aos cidadãos de Obama, no Japão”.