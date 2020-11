Costa apela aos portugueses para cumprirem regras

O primeiro-ministro apelou aos portugueses, esta sexta-feira, que cumpram todas as regras decretadas para impedir a propagação da covid-19 como forma de apoiar os profissionais de saúde.

"A melhor ajuda que podemos dar a cada um destes profissionais é tudo fazermos para cumprir as regras necessárias para evitar que cada um de nós fique doente ou que, sem consciência, estejamos a fazer outros doentes", disse António Costa, durante a inauguração do Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica do Hospital do Litoral Alentejano (HLA), em Santiago do Cacém.

“Quanto menos doentes, estas senhoras e estes senhores, tiverem para tratar, melhores condições terão para trabalhar e para se poderem dedicar aqueles que estão mesmo doentes e que precisam dos seus cuidados", acrescentou.