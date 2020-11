Covid-19 não impede cidade alemã de realizar mercado de natal... em formato drive-in | VÍDEO

Com neve falsa quando se entra no recinto, doces de natal distribuídos por vários trabalhadores locais com máscara e luvas, e ainda a possibilidade de saborear Glühwein – uma receita de vinho quente tradicional do país - está preparado o cenário perfeito para sentir a época natalícia em segurança.

A pandemia mundial provocada pelo aparecimento do novo coronavírus colocou em risco a realização de vários eventos, incluindo os milhares de mercados de Natal que acontecem por todo o mundo. Mas na cidade de Landshut, a 60 quilómetros de Munique, foi encontrada uma solução para realizar o evento: torná-lo num mercado de Natal drive-in.

Com neve falsa quando se entra no recinto, doces de natal distribuídos por vários trabalhadores locais com máscara e luvas, e ainda a possibilidade de saborear Glühwein – uma receita de vinho quente tradicional do país - está preparado o cenário perfeito para sentir a época natalícia em segurança, evitando assim os ajuntamentos. “Foi uma ideia espontânea por causa do segundo confinamento”, explicou organizador do evento, Patrick Schmidt, em entrevista à Reuters. “Não vendemos apenas um crepe ou um pacote de amêndoas torradas, vendemos uma experiência", acrescenta.

Não é a primeira vez que Patrick Schmidt tenta contornar a situação provocada pela covid-19. Já no passado mês de maio, Schmidt organizou o festival de folclore Dult, no mesmo formato.