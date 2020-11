Confirmados mais de 40 mil casos de covid-19 nas últimas 24 horas em Itália

Foram confirmados mais 40.902 casos de covid-19 nas últimas 24 horas em Itália. Comparativamente aos dados partilhados pelas autoridades de saúde italianas esta quinta-feira ocorreu um aumento do número diário de casos - foram registados 37.78 casos ontem. Desde o início da pandemia, já foram infetadas pelo novo vírus 1.107.303 pessoas.

Morreram mais 550 pessoas infetadas com o novo coronavírus no país desde ontem, o que ao contrário do número de infeções, mostra um decréscimo em relação aos dados desta quinta-feira, quando foram registados 636 óbitos. No total, já morreram 44.139 pessoas infetadas com covid-19.

Mais de mil pessoas infetadas deram entrada em hospitais por todo o país nas últimas 24 horas. Quase 31 mil infetados estão internados, das quais 3.230 estão em Unidades de Cuidados Intensivos.