Biden ganha Georgia e Trump mantém Carolina do Norte. Democrata vence Trump com 306 votos no Colégio Eleitoral

Já são conhecidos os resultados finais das eleições presidenciais norte-americanas. Depois de contabilizados os estados da Georgia e da Carolina do Norte, Biden vence com 306 votos no Colégio Eleitoral, contra 232 votos eleitorais obtidos pelo ainda chefe de Estado, Donald Trump, segundo a projeção da CNN.

Joe Biden venceu no estado da Georgia, no entanto, o estado, que é republicano há 28 anos, já anunciou uma recontagem dos votos para janeiro, depois de Donald Trump ter dito que foi alvo de "fraude eleitoral". A comissão eleitoral justificou a recontagem com a pequena diferença entre ambos os candidatos - 14 mil votos dão a liderança a Biden -, no entanto, por mais que a nova contagem dê a vitória a Donald Trump, Joe Biden continuará a ser o Presidente eleito.

Trump venceu na Carolina do Norte, tal como nas eleições passadas, com uma vantagem de 73 mil votos, visto Biden necessitar apenas de 270 votos no Colégio Eleitoral para ganhar ao republicano.