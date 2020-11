Os 6 minutos e 24 segundos de Marcelo

Vale a pena visitar o site da Presidência da República e ouvir de novo a declaração ao país que Marcelo Rebelo de Sousa fez na noite de sexta-feira da semana passada, a propósito do decreto presidencial sobre o estado de emergência em vigor nestes 15 dias.

Por ela pode perceber-se a razão por que António Costa teve a suprema desconsideração – pelo Presidente, pela Assembleia da República e seus representados – de não marcar presença no Parlamento no dia em que no hemiciclo de S. Bento se discutiu e votou a autorização ao chefe de Estado para decretar o estado de emergência pela segunda vez na história destes 46 anos de democracia.

Se o primeiro-ministro e líder do PS, tal como em março, considerava desnecessário e precipitado tal estado de emergência, o Presidente não só o tinha por indispensável para travar a evolução galopante da pandemia como aproveitava a oportunidade para exigir que se retirassem «lições daquilo que nos diversos domínios não correu bem no passado» – isto é, para corrigir os erros.

Em seis minutos e 24 segundos, Marcelo foi direito ao assunto nas questões que manifestamente cavaram um enorme fosso entre Belém e S. Bento e que a generalidade dos meios de comunicação social parece querer continuar a não ver ou insiste em menosprezar.

A unidade nacional a que Marcelo e Costa apelam em entrevistas em que se desfazem em elogios públicos e em recados codificados – que por isso ficam nos circuitos fechados dos corredores da política pura e dura – convive naturalmente melhor com a imagem de uma perfeita coabitação que sirva os interesses políticos mais imediatos de ambos.

Mas é já óbvio que, conhecendo-se de há longas décadas, mesmo antes de o primeiro ser professor do segundo, os tempos de alinhamento absoluto e mutuamente proveitoso estão a chegar ao fim.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do SOL. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.