Se não há dinheiro para a vacina da gripe...

1.Na semana em que o mundo acordou com o anúncio da eficácia de uma vacina, Portugal debate-se com um problema um pouco elucidativo do que nos espera no futuro, se a tal vacina da Pfeizer começar a ser comercializada. Em pleno outono, os grupos de risco já deviam ter sido vacinados para se defenderem da gripe, mas a diretora-geral da Saúde já reconheceu que vão ficar muitos idosos sem serem vacinados, porque Portugal não conseguiu comprar mais vacinas no mercado.

Se é assim com a vacina da gripe, como será com a da covid? É fácil de imaginar, tão cedo não teremos hipóteses de contar com essa ou outra vacina a larga escala que possa cobrir a população portuguesa. E se a solução passar pela da Pfeizer – há muitas outras a serem desenvolvidas – como será com a segunda dose, já que apenas uma não serve para tornar o corpo imune à doença? Os espanhóis já encomendaram 10 milhões de doses que devem chegar a Espanha em maio. Esperemos que António Costa consiga convencer os seus colegas europeus a darem-nos boleia quando forem às compras.

Mas não será de estranhar que o primeiro-ministro apareça daqui a uns meses a dizer que foi apanhado de surpresa, no que diz respeito à compra da vacina.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do SOL. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.