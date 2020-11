"A primeira vacina vai ser a da Pfizer e estará pronta em janeiro de 2021"

Por que se voluntariou para os ensaios clínicos da vacina. Considera que é uma forma de os cientistas também darem o seu contributo?

Porque sou corajosa, talvez (risos). Falando a sério, claro que considero que é uma forma de dar o meu contributo. Mas também o fiz por curiosidade científica. Sou microbiologista e conheço bem a estrutura das vacinas, chefio uma equipa que está na fase final do desenvolvimento de um ‘corona kit’ – um dispositivo que, com base num pequeno chip que se coloca na língua, tira uma amostra da saliva e, em minutos, e sem ser invasivo, dá o resultado da presença ou não do vírus. Ou seja, eu vivo neste meio científico e sei que a farmacêutica Pfizer tem a mais recente tecnologia, topo de gama, o que promete excelentes garantias nesta área. Por outro lado, a cientista que está à frente dos ensaios na Turquia é minha amiga e eu estive sempre a par do desenvolvimento dos estudos desta vacina nas duas primeiras fases, quer na dos testes em células, quer nos testes em animais. E sabia que estava tudo a correr muito bem. Sabia o suficiente para confiar e me envolver no estudo como voluntária.

Ser ‘cobaia’ nestas experiências representa sempre um risco. Não tem medo?

Sou médica e contacto permanentemente com o vírus. Se tiver de ser infetada pela doença, que seja por boas razões. Estamos a lidar com uma infeção mundial gravíssima, mas é um risco que temos de correr.

O que lhe explicaram sobre o ensaio desta nova vacina?

Quando estive pela primeira vez no laboratório em Istambul, onde está a decorrer o ensaio, começaram por me explicar quais as possíveis reações adversas. As reações mais inesperadas e mais graves destas vacinas são as reações anafiláticas – as reações alérgicas repentinas e graves que podem ser fatais. Mas, tanto quanto sei dos estudos efetuados nos Estados Unidos, no universo das 44 mil pessoas envolvidas, ainda ninguém teve qualquer efeito secundário sério. Apenas febre, vermelhidão, dor e inchaço. Só isso.

Sentiu algum destes efeitos?

Apenas uma dor local no braço após a injeção. Durou o dia todo.

Teve de assinar alguma documentação em como se responsabilizava pelos efeitos secundários da vacina?

Sim. Mas primeiro foi preciso passar nos testes. Fizeram-me a zaragatoa, para ver se estava contaminada ou não, depois fizeram-me duas análises ao sangue, para avaliação geral, para verificarem a composição do meu sangue, para confirmarem que eu não estava a tomar outros medicamentos, como antibióticos, pois podem prejudicar o resultado do ensaio clínico da vacina… Só depois me pediram para assinar alguns papéis, nos quais tive de confirmar que aceitava todos os prováveis riscos da doença. A seguir, injetaram-me a primeira dose da vacina. Isto aconteceu na semana passada. Vou tomar a segunda dose daqui a duas semanas. Quando tomei a primeira dose, deram-me um telemóvel com uma aplicação, através da qual todos os dias tenho de informar a equipa de controlo sobre a minha situação clínica: dou-lhes informação geral e respondo a algumas perguntas sobre efeitos secundários do tipo se tenho vómitos, febre, arrepios. É assim que eles me ‘controlam’, ou seja, vigiam o desenvolvimento do ensaio clínico nos voluntários que participam nele. Agora, antes de tomar a segunda dose da vacina, volto a repetir todas as análises e testes que já fiz antes. E, duas semanas depois, será tudo repetido mais uma vez. O objetivo é verificarem se a vacina cumpriu a sua função: criar anticorpos no meu organismo que combatam a doença. Nestas análises, procuram também se já tenho células imunes ao vírus, ou seja, se o meu organismo já criou memória celular que impeça a entrada do vírus nas células. Se tudo isso se verificar, saberão que a vacina, pelo menos comigo, está a funcionar.

