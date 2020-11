"Espero que o professor Marcelo não se transforme noutra figura"

Presidente da câmara de Gaia e dirigente do PS, Eduardo Vítor Rodrigues, diz que o país tem de evitar uma crise política e critica Bloco de Esquerda. Acordos com PSD deixaram de ser possíveis.

Como está a lidar com a pandemia?

Este é um problema nacional. Tem sido evidente o papel que as autarquias têm tido. Tem sido evidente o papel dos municípios numa lógica de proatividade. O país tem tido nas câmaras municipais um pilar muito importante neste processo, muito para além das suas responsabilidades ou competências legais.

Tem tido recursos para atuar no combate à pandemia e aos problemas sociais que estão a surgir por causa das medidas restritivas?

Há coisas que, inevitavelmente, foram interrompidas porque as prioridades são outras. Temos de nos preparar para uma coisa que não vai durar apenas dois ou três meses. Tem havido um grande esforço. Claro que tudo seria melhor se existisse uma maior liberdade. É inevitável pensar na possibilidade de uma linha de crédito especificamente direcionada para esta problemática da pandemia e dirigida às câmaras municipais. Algumas câmaras estão a começar a ficar numa situação de alguma exaustão financeira. Gaia tem uma situação financeira que lhe permite dar respostas positivas, mas existe um limite.

O Governo não podia ter preparado o país de uma forma mais adequada para enfrentar uma segunda vaga da doença?

Somos todos bons treinadores quando a nossa equipa perde, mas é depois do jogo. Houve um tempo em que sentimos a obrigação de dar as mãos e unir esforços, mas isso passou muito rapidamente. A pandemia está a ser utilizada para o combate político, como se estivéssemos a discutir uma opção de obras públicas ou outra coisa qualquer.

Mas isso não impede que a oposição possa ter razão quando acusa o Governo de não ter preparado o país para enfrentar a segunda vaga.

Alguns setores políticos têm passado a ideia de que o Governo devia estar mais bem preparado. E a Alemanha? E a França? E os espanhóis? É fácil dar palpites depois do jogo. Alguém antevia que tivéssemos um processo tão doloroso como estamos a ter agora?

Era previsível que, a seguir ao verão, os números voltariam a crescer.

Aquilo que se antevia como segunda vaga foi preparado ao limite do que é possível. Acho curioso que aqueles que criticaram ferozmente as alterações na contratação pública queriam agora que o Governo resolvesse em dois ou três meses a contratação de médicos ou de equipamentos de proteção individual. A crítica politica é legítima, mas devíamos estar mais empenhados em resolver os problemas. Se há alguma coisa que podemos dizer desta pandemia é que ela é implaneável. Ou então assumimos que a Europa está a falhar. Temos grande parte da Europa desenvolvida a viver situações dramaticamente piores do que as portuguesas. O Governo tem feito um bom trabalho.

Temos conseguido prevenir o impacto social da pandemia, nomeadamente nas pessoas que ficaram sem trabalho ou perderam rendimento?

O impacto é brutal. Nunca senti uma pressão tão grande na estrutura de apoio social. A situação é muito difícil, mas sinto que as pessoas estão conscientes dos problemas. A verdade é que a esmagadora maioria dos portugueses têm tido uma atitude construtiva e colaborante, e isso tem permitido uma situação um bocadinho mais estável. Mas é verdade que tem havido muita gente a perder rendimento e a necessitar de apoio. As pessoas têm razões para estarem angustiadas com o futuro. O nível de indefinição e de incerteza é grande. Mas não se combate a incerteza a fazer autoflagelação.

Está a falar de que partidos quando refere que podia existir um maior consenso?

Há uma coincidência temporal entre o crescimento dos números da pandemia e a aprovação do Orçamento do Estado para 2021. Tem sido evidente que a pandemia deixou de ser um fator de união e passou a ser um fator de conflitualidade. Isto acontece de uma maneira geral, mas talvez me surpreenda mais o comportamento dos partidos de esquerda, como o Bloco de Esquerda.

