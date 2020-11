Tancos. Ex-chefe da casa militar investigado

O ex-chefe da Casa Militar do Presidente da República, João Cordeiro, está a ser investigado pelo DIAP, confirmou a PGR ao SOL. Marcelo Rebelo de Sousa já depôs por escrito no julgamento em que Azeredo Lopes é arguido.

por Felícia Cabrita e Maria Moreira Rato

O ex-chefe da Casa Militar do Presidente da República (PR), tenente-general João Cordeiro, está a ser investigado pelo DIAP (Departamento de Investigação e Ação Penal), em inquérito judicial autónomo e separado do processo principal do roubo e recuperação de armamento do depósito militar de Tancos, que tem o ex-ministro Azeredo Lopes entre os arguidos, apurou o SOL junto da Procuradoria-Geral da República. O Ministério Público (MP) suspeita que o militar sempre esteve a par do embuste sobre a recuperação das armas roubadas dos paióis de Tancos.

Esta semana, Marcelo Rebelo de Sousa prestou depoimento por escrito no julgamento do processo principal relativo ao assalto aos paióis de Tancos, asseverando que só teve conhecimento do achamento das armas roubadas pela comunicação social.

Abuso de poder e falsidade de testemunho

O Ministério Público (MP) imputa a João Cordeiro a prática dos crimes de abuso de poder e falsidade de testemunho, alegando que o ex-chefe da Casa Militar teve conhecimento da farsa e não a denunciou, sendo que tinha essa obrigação enquanto agente do Estado.

O MP desconfia que o ex-chefe da Casa Militar estava consciente de que a Polícia Judiciária Militar atuava nas costas da PJ civil, desobedecendo às ordens emanadas da procuradora-geral Joana Marques Vidal, que atribuíra a esta última a responsabilidade pela investigação criminal (e não à PJM).

Nesta quinta-feira, um dos arguidos – o major Vasco Brazão, ex-responsável da Polícia Judiciária Militar (PJM) – recusou-se a depor no julgamento do processo principal, alegando que só o fará depois de ter acesso ao disco rígido do seu computador, apreendido pela PJ durante a investigação do caso.

O MP suspeita que Brazão, homem forte de Luís Vieira – ex-diretor da PJM –, tem no disco rígido do seu computador elementos que envolvem João Cordeiro na encenação.

