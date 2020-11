Empresários protestam em Lisboa no primeiro fim de semana de recolhimento obrigatório

Os empresários das áreas da restauração, do comécio e da diversão noturna saíram este sábado à rua, em Lisboa, para protestar contras as medidas do Governo. De realçar que este é o primeiro dia do primeiro fim de semana em que o recolhimento obrigatório entrou em vigor a partir das 13h00 nos concelhos de maior risco do país.

O protesto faz parte do movimento “A Pão e Água”, que na sexta-feira acabou em desacatos entre os manifestantes e a polícia no Porto, e é liderado pelo chef de cozinha Ljubomir Stanisic.