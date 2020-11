Norte com a maior parte dos novos casos e óbitos. Há mais de 400 doentes em UCI em todo o país

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 6.602 novos casos de covid-19 e mais 55 mortes. De acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado este sábado, o país regista agora um total acumulado de 211.266 infetados e 2.205 óbitos desde o início da pandemia.

Dos 55 óbitos registados, 28 ocorreram na região Norte, 17 em Lisboa e Vale do Tejo, oito na região Centro e dois no Alentejo.

Também no que diz respeito aos novos casos, o Norte continua a ser a região que regista um maior número de novos diagnósticos - foram detetados 4.154 novos casos de covid-19 em apenas 24 horas. Na região de Lisboa e Vale do Tejo há mais 1.562 novos casos, no Centro mais 715, no Algarve mais 95 e no Alentejo mais 52. No Arquipélago dos Açores houve mais 18 casos e na Madeira cinco.

Os dados divulgados pela DGS revelam ainda que existem neste momento 2.798 internados, menos um do que ontem, dos quais 413, mais 25, estão em Unidades de Cuidados Intensivos. Este é um novo máximo de doentes em UCI.

Este sábado recuperaram da doença mais 5.135 pessoas, de um total de 122.517.

Há agora 85. 444 casos ativos da doença no país e as autoridades de saúde têm 91.936 contactos em vigilância.