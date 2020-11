Aos 22 anos, noiva de José de Abreu confessa que não quer ter filhos e fala sobre relação com o ator

Carolynne Junger, noiva de José de Abreu, confessou que não quer ter filhos com o ator, de 74 anos.

"O Zé já teve cinco [filhos] e eu nunca quis. Quero ser mãe de gatos, somente", disse a maquilhadora, de 22 anos, depois de ser questionada pelos seus seguidores, admitindo ainda que a família do ator aceita a relação de ambos.

"Eles conhecem o pai que têm, se ele está feliz, não tem por que não me aceitarem. Quando estávamos no Rio, a filha mais nova do Zé morou connosco durante alguns meses, enquanto estava de férias dos estudos, e demo-nos super bem", confessou.

Carolynne falou ainda sobre o futuro. "Antigamente, preocupava-me muito com o futuro, mas só me fazia mal sofrer por antecipação. Hoje curto mais o presente e sei que as coisas estão sempre a mudar, não temos controlo de nada. Se é por questão de 'ordem natural da vida', qualquer coisa pode acontecer comigo, que me faça partir antes dele. Não temos controlo. O Zé já perdeu um filho, então, acredito que ele pense igual a mim", explicou.

A maquilhadora disse ainda que o noivo é muito carinhoso e mais “ciumento” do que ela. O casal, que agora mora na Nova Zelândia, pretende apenas voltar para o Brasil quando o ator tiver algum trabalho que assim o exija.